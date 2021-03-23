На Кубани разработают единую концепцию комплексной застройки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать единую концепцию комплексной жилой застройки региона, включая Краснодар. Заявление сделано в ходе заседания общественного градостроительного совета.

Разработкой документа займется руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Кубани Илья Поздняков. В нем пропишут нормативы к соцобъектам, парковкам и детским площадкам.

Глава региона подчеркнул, что ни один проект планировки не будет согласован без соответствия этой концепции. «Мы ушли от точечной застройки микрорайонов, но и говорить о едином комплексном подходе к развитию территорий пока не можем», - сказал господин Кондратьев.

Как писал “Ъ-Кубань”, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал привлечь к ответственности представителей профильных ведомств, согласовавших проекты строительства жилых комплексов в Краснодаре с превышением норм плотности застройки.

Наталья Решетняк