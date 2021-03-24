Полицейский выбил себе дело

Дело бывшего начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Батайску Филиппа Мамонова начал рассматривать Батайский городской суд. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и с угрозой его применения. По версии следствия, экс-полицейский избил 29-летнего жителя Батайска, добиваясь получения от него признательных показаний по уголовному делу, а также требуя сообщить ему пароль от телефона задержанного.



В Батайском городском суде Ростовской области прошло предварительное заседание по делу бывшего начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Батайску Филиппа Мамонова, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3. ст. 286 УК РФ, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности). Первое заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 29 марта.

Уголовное дело в отношении Филиппа Мамонова было возбуждено в июле 2020 года следственным отделом по Батайску СУ СКР по Ростовской области по материалам регионального УФСБ России.

Как рассказал источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, 6 мая 2020 года в следственном отделе ОМВД России по Батайску было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении местному жителю тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). В ходе предварительного следствия потерпевший назвал имя человека, который его избил. На следующий день около 8:00 полицейские доставили указанного потерпевшим 29-летнего мужчину в отдел, однако задержанный заявил, что не причастен к преступлению.

После этого Филипп Мамонов якобы пытался заставить мужчину дать признательные показания. «Мамонов грозил задержанному помещением в условия изоляции, оказывал психологическое давление, утверждая, что именно он совершил преступление. Но задержанный категорически отказывался признать вину, ссылаясь на свою непричастность. После этого Мамонов руками и ногами избил мужчину», — рассказал собеседник “Ъ-Юг”. По его словам, экс-начальник отдела уголовного розыска также требовал от задержанного назвать пароль от мобильного телефона и мужчине якобы пришлось это сделать «под воздействием физического и психологического давления». Всего задержанный провел в отделе около девяти часов — с восьми утра до пяти вечера. Вскоре после выхода из отдела потерпевший обратился с заявлением в следственный отдел по Батайску СУ СК РФ по Ростовской области.

Сам Филипп Мамонов не признает себя виновным, сообщил “Ъ-Юг” его адвокат Николай Сухомлинов. Экс-полицейский утверждает, что мужчина, признанный потерпевшим по его делу, мог сам нанести себе травмы для того, чтобы избежать ответственности по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ).

«В деле нет доказательств вины кроме показаний потерпевшего»,— подчеркнул адвокат.





Он добавил, что пока шло следствие потерпевший по делу Филиппа Мамонова попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, и при задержании сам себе наносил травмы, что подтверждается показаниями сотрудников Росгвардии и гражданских лиц.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что вскоре после возбуждения уголовного дела в отношении Филиппа Мамонова провели служебную проверку. По ее итогам в августе 2020 года подозреваемого в совершении преступления полицейского уволили по отрицательным мотивам.

Кристина Федичкина