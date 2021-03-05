В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже БАДов под видом лекарств

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга вместе с бойцами СОБРа задержали троих подозреваемых в мошенничестве. Под видом дорогостоящих лекарств они продавали обычные биодобавки.

Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу петербургского ГУВД. Следствие считает, что подозреваемые, представляясь сотрудниками центра имени Алмазова, убеждали пожилых петербуржцев в наличии заболеваний и продавали за десятки тысяч рублей БАДы под видом лекарственных препаратов.

Задержанным от 24 до 29 лет. Один из них координировал преступную схему и обзванивал потерпевших, еще двое выполняли функцию курьеров. При обыске в квартирах подозреваемых изъяты мобильные телефоны, деньги и банковские карты. Кроме того, у одного из фигурантов обнаружили запрещенные вещества.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 (Мошенничество). Силовики полагают, что на счету задержанных может быть около десятка аналогичных преступлений.

Накануне “Ъ-СПб” сообщал о задержании мошенников, действовавших по всему Северо-западному округу страны.