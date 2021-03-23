В Щербиновском районе Кубани назначен новый начальник ОМВД

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Новым начальником ОМВД РФ по Щербиновскому району стал подполковник полиции Евгений Черныш, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Господина Черныша представил руководителям подразделений районного отдела МВД заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов.

Ранее Евгений Черныш возглавлял ОМВД по Выселковскому району. Он служит в органах внутренних дел с 1997 года.

Как писал “Ъ-Кубань”, бывший глава щербиновского ОМВД Юрий Поливода перешел в должность начальника Отдела МВД по Кущевскому району.

Виктория Колганова