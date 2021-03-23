Отдел полиции Кущевского района Кубани возглавил Юрий Поливода

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Полковник полиции Юрий Поливода возглавил отдела МВД России по Кущевскому району. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 22 марта 2021 года его в торжественной обстановке представили руководителям подразделений районного отдела полиции.

Юрий Поливода родился 3 июня 1971 года в станице Октябрьской, Крыловского района. Имеет высшее юридическое образование.

В органах внутренних дел служит с 1993 года. Занимал должности старшего инспектор ДПС роты ДПС станицы Павловской спецполка ДПС ГАИ УВД Краснодарского края, начальника отдела полиции (Лазаревский район) УВД по городу Сочи.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, бывший глава налоговой инспекции Кущевского района Игорь Гончаров, осужденный к полутора годам условно за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), написал открытое письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, где попросил его взять под личный контроль ситуацию с криминалитетом в станице Кущевской. По словам экс-налоговика, в станице «периодически появлялись банды, велись поборы, совершались страшные преступления, к которым причастны люди в погонах и мантиях».

Наталья Решетняк