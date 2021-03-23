Власти региона возмущены планами ЦБ убрать виды Ярославля с 1000-рублевой купюры

Руководство департамента туризма правительства Ярославской области будет прилагать все усилия для того, чтобы сохранить изображение достопримечательностей Ярославля на 1000-рублевой купюре, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента туризма Владимира Лысенко. Ранее было сообщено, что по решению Банка России на тысячерублевой купюре вместо видов Ярославля будут изображены достопримечательности Нижнего Новгорода.

«Мы запросим информацию, попытаемся узнать, по какому принципу они решили, что на купюре должен быть Нижний Новгород. Надеюсь, что будет какое-то общественное обсуждение, голосование, дана возможность высказаться. Конечно, мы не можем радоваться. Для нас это одна из возможностей продвигать наш город. Мы будем прилагать все усилия, чтобы Ярославль остался на купюре, у нас есть полное право на это. Биться будем до конца»,— цитирует «Подъем» господина Лысенко.

Сегодня на сайте Центробанка было размещено сообщение о том, что совет директоров Банка России решил изменить дизайн большинства денежных купюр. Обновленные банкноты, на которых появятся новые изображения, будут выпущены с 2022 года по 2025 год. Так на 1000-рублевой купюре вместо памятника основателю Ярославля Ярославу Мудрому и других достопримечательностей города появятся изображения Нижнего Новгорода.

Алла Чижова