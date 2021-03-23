Изображение Ярославля уберут с 1000-рублевой купюры

Изображение Ярославля на 1000-рублевой купюре в 2023 году будет заменено на виды Нижнего Новгорода по решению совета директоров Банка России. Соответствующий документ под названием «Основные направления развития наличного денежного обращения», опубликован на официальном сайте ЦБ.

Банк России планирует с 2022 года по 2025 год выпустить обновленные банкноты, на которых будут изображены достопримечательности всех федеральных округов. В частности, на обновленной 1000-рублевой купюре, на которой с 1997 года изображен памятник Ярославу Мудрому, часовня иконы Казанской Божьей Матери, Ярославский кремль и герб Ярославля, отобразят достопримечательности Нижнего Новгорода, рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ России Михаил Алексеев.

«Поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив его до уровня реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах»,— отметил господин Алексеев.

По словам Михаила Алексеева, в 2022 году появятся обновленные купюры достоинством 100 руб., в 2023 году — купюры в 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб., в 2024 году — 500-рублевые банкноты, а в 2025 году — 10-рублевые и 50-рублевые купюры.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 руб. и 100 руб. будут сохранены изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На купюрах номиналом 10 руб., 500 руб. и 5 тыс. руб. будут изображения Новосибирска, Пятигорска и Екатеринбурга, а на оборотной стороне банкнот — виды достопримечательностей Сибирского, Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов.

Дарья Сабаева, Алла Чижова