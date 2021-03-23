Минстрой России прогнозирует дальнейший рост цен на жилье

Стоимость жилья в России в ближайшей перспективе может вновь возрасти, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, это может произойти из-за повышения в конце 2020 года цен на строительные материалы.

Министр напомнил, что цены выросли неоднородно в каждом из субъектов. «Требует анализа, везде на разных территориях рост цен произошел по-разному»,— сказал господин Файзуллин на заседании комитета Госдумы по строительству и законодательству (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, еще не исчерпан, «потому что если брать металл, то это, вообще говоря, вторая половина 2020 года». «То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии»,— сообщил Ирек Файзуллин.

В конце 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что стоимость жилья в регионах выросла из-за недостатка предложения. Он также пожаловался на рост цен на стройматериалы и сообщил о риске снижения темпов ввода жилья из-за дефицита рабочей силы. Президент Владимир Путин призвал своевременно реагировать на подорожание недвижимости.

Напомним, средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее выраженный рост цен среди региональных рынков в ЦИАН отмечают в Санкт-Петербурге, где за месяц новостройки подорожали на 8%, до 171,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

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