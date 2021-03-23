Госдума приняла во втором чтении проект о праве действующего президента вновь баллотироваться

Госдума приняла во втором чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, дающий в том числе право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ разработали депутаты от фракции «Единой России» Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас в рамках исполнения поправок к Конституции.

В законопроекте уточняются положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. «При этом положение Конституции об ограничении сроков применятся к лицу, занимающему должность президента, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции об ограничении сроков, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение еще двух сроков»,— говорится в сообщении на сайте Госдумы.

В случае принятия изменений президентом России не сможет быть российский гражданин, занимавший должность президента два срока или занимающий на день назначения соответствующих выборов должность президента второй срок.

Обновленный Основной закон был принят в июле 2020 года, после того как на общероссийском голосовании за его изменения проголосовало большинство граждан. Таким образом в Конституцию РФ были внесены 206 поправок, в том числе об «обнулении» президентских сроков.