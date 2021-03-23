С победителем конкурса на строительство галереи в Перми заключен контракт

Управление капитального строительства Пермского края заключило с ООО «ЛимакМаращСтрой» (ГК Limak Marash) контракт на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской художественной галереи. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. В начале марта компания стала победителем конкурса на проектирование и возведение объекта, предложив выполнить работы за 4,2 млрд руб.

На разработку проекта подрядчику отводится 8 месяцев. Срок строительно-монтажных работ — 2 года. Ввести галерею в эксплуатацию необходимо в третьем квартале 2023 года. Работы будут вестись под особым контролем краевого минстроя.

Группа компаний Limak Marash создана в 2015 году. Она является результатом партнерства российской компании «МаращСтрой» и турецкого строительного холдинга Limak Group, работающего с 1976 года. Limak Marash специализируется на строительстве инфраструктурных, транспортных, строительных объектов и жилья. Среди проектов, реализованных компанией — аэропортовый комплекс Платов в Ростове-на-Дону, новый терминал аэропорта Челябинска, аэропорты в Волгограде и Хабаровске, торговый центр «Столица» в Москве. Также Limak Marash является одним из генподрядчиков возведения МФЦ «Эспланада» в Перми.

Ранее интерес к строительству проявляли другие турецкие девелоперы — ГК «Монолит Констракшн» и АО «КонтекИншаат Аноним Ширкети».

Напомним, это был четвертый конкурс на проектирование и строительство художественной галереи в Перми. Первый аукцион, объявленный в конце 2019 года, признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Во время повторных торгов весной 2020 года единственным участником закупки стало московское ООО «РСК-Ренессанс», занимавшееся ремонтными и реставрационными работами для театров бизнесмена Владимира Кехмана. Позднее «РСК-Ренессанс» отстранили от аукциона, так как компания представила недостоверную информацию о возведении многоквартирного дома во Владивостоке. На третий конкурс, от 5 октября, поступила единственная заявка — от ООО «АСГ Техно Строй», подконтрольного Алексею Садкову, сыну депутата Калининградской областной думы Виталия Садкова. Однако АО «КонтекИншаат Аноним Ширкети» пожаловалось по этому поводу в ФАС РФ. Антимонопольная служба во время проверки конкурса выявила нарушения и заблокировала торги и их результаты.