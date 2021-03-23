Кондратьев потребовал привлечь к ответственности за превышение плотности застройки в Краснодаре

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал привлечь к ответственности представителей профильных ведомств, согласовавших проекты строительства жилых комплексов в Краснодаре с превышением норм плотности застройки. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В рамках объезда Краснодара 23 марта 2021 года глава Кубани посетил несколько строящихся жилых комплексов, при проектировании которых нарушены эти показатели и где также не хватает социальной инфраструктуры.

По данным администрации Краснодарского края, в ЖК «Сказка Град» плотность превышена в 2,5 раза. В настоящее время здесь строится девять многоэтажных домов на 4,7 тыс. квартир, при этом нет ни одного социального объекта в шаговой доступности. В ЖК «Дыхание» на ул. Летчика Позднякова будет построено 30 многоэтажных жилых домов превышена в 1,5 раза, а социальных объектов также возводится недостаточно, отмечает Вениамин Кондратьев.

«К моменту достройки численность жителей превысит здесь 13 тысяч человек. При этом планом предусмотрена всего одна школа и один детский сад. На проектах от застройщиков мы видим красивые картинки, но в жизни все выглядит иначе. Социальные объекты должны возводиться параллельно с домами, а не в вдогонку», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам главного архитектора Кубани Ильи Позднякова, исходя из текущей плотности застройки, здесь необходимо создать 1360 мест в детсадах, а также нужна школа на 1550 мест.

«Мы видим пока только один детсад на 250 мест. Не хватает как минимум четырех. Школа также нужна, но ее планируют построить только к концу 2025 года», - подчеркнул он.

А администрации Кубани отмечают, что аналогичная ситуация сложилась в районе жилых комплексов, возведенных на ул. Кирилла Россинского/ул. Командорской. Проект ЖК «Любимово» включает 21 многоквартирный дом на 19,5 тыс. квартир, плотность застройки выше норматива в 1,6 раз. Здесь планируется строительство детских садов на 1000 мест и школы на 1750 мест, однако этого также недостаточно, отмечает губернатор.

«При такой плотности необходимо три школы и 10 детских садов. Такие современные микрорайоны, но не обеспеченные социальными объектами, парковками, зелеными зонами Краснодару не нужны. Это только видимость комплексного освоения территорий. По этой части города через месяц нужно полное понимание по обеспеченности школами и детсадами», - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-феврале 2021 года ввели в эксплуатацию 2,9 тыс. квартир общей площадью 159,2 тыс. кв.м. Это на 36,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, организации всех форм собственности построено 4,8 тыс. квартир общей площадью 412,9 тыс. кв. м. Это на 20,4% меньше, чем годом ранее.

12 марта 2021 года в ходе ежегодного отчета перед депутатами городской думы Евгений Первышов заявил, что дефицит мест в школах и детских садах Краснодара планируется ликвидировать в течение трех лет. По его словам, в настоящее время в стадии строительства в регионе находятся девять школ и шесть детских садов. Уже разработаны проекты и получены положительные заключения по четырем школам и пяти детским садам. Еще 31 объект проектируется.

Алексей Белянин