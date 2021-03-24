За мэра поручился депутат

Челябинский областной суд изменил меру пресечения мэру Троицка Александру Виноградову с содержания под стражей на домашний арест. Главу задержали около двух недель назад по обвинению в превышении полномочий и поместили в СИЗО. По версии следствия, чиновник незаконно инициировал передачу имущества одного предприятия другому. Александр Виноградов, не признавший вину, просил облсуд полностью его освободить под личное поручительство депутата Госдумы РФ Андрея Барышева.



Челябинский областной суд изменил меру пресечения главе Троицка Александру Виноградову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, с содержания под стражей на домашний арест. Апелляционная жалоба на постановление Троицкого городского суда от 12 марта была рассмотрена 23 марта, сообщает пресс-служба облсуда. Срок действия новой меры пресечения не изменился — 12 мая 2021 года.

«В судебном заседании Александр Виноградов пояснил, что следственные действия по уголовному делу в отношении него окончены, в связи с чем попросил заменить содержание под стражей на такой вид меры пресечения, как личное поручительство депутата Госдумы РФ Андрея Барышева»,— сообщает пресс-служба областного суда. Адвокат обвиняемого Евгений Гаврюшов подчеркнул, что расследование дела было завершено почти сразу после того, как его подзащитного отправили в СИЗО, поэтому он не может влиять ни на следственные действия, ни на свидетелей. По словам защитника, доводы о том, что не признавший свою вину чиновник может скрыться, также необоснованны. «Для предъявления обвинения Виноградов был вызван телеграммой, направленной в администрацию Троицка. Мы явились в Следственный комитет ровно в назначенное время. Если человек чувствует свою вину и пытается избежать правосудия, то, наверное, он бы скрылся»,— говорит господин Гаврюшов. Адвокат просил отпустить мэра на свободу под подписку о невыезде и поручительство депутата Госдумы, а если это невозможно, то под домашний арест.

Представитель прокуратуры настаивала на том, что суд первой инстанции избрал меру пресечения правильно, и просила оставить постановление без изменения. В результате Челябинский облсуд смягчил меру для обвиняемого. Постановление вступило в законную силу.

Следственные органы задержали мэра Троицка 12 марта и предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, в 2019 году глава города нарушил права хозяйствующего субъекта, инициировав передачу его имущества другому предприятию. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 9 млн руб.

Александр Виноградов не отстранен от занимаемой должности. С 15 марта его полномочия «на период отсутствия» исполняет вице-мэр по общим вопросам Елена Василяускене. Администрация Троицка после ареста главы выступила с официальным заявлением о том, что считает обвинение надуманным. «В октябре 2019 года троичане могли остаться без отопления по вине ЗАО “ТЭК”. Глава города совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей, предотвращал чрезвычайную ситуацию. Тем не менее, по версии следствия, такими действиями глава превысил должностные полномочия. Превышение полномочий заключалось в том, что при отказе ТЭК от включения оборудования, необходимого для нормального теплоснабжения города, совместно с членами комиссии по ЧС он передал права по включению этого оборудования единой теплоснабжающей организации ООО “Перспектива”. Следствие видит в этом нарушение интересов ЗАО “ТЭК”. Администрация города надеется на установление истины по уголовному делу», говорится в официальном комментарии мэрии. По данным администрации, уголовное дело было возбуждено еще 22 января 2020 года.

В декабре обвинение в совершении преступления по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») предъявили заместителю главы города Вадиму Герману. По версии следствия, в 2019 году чиновник, выходя за пределы должностных полномочий, незаконно передал имущества ЗАО «Теплосервис» (аффилирована с ЗАО «ТЭК»), установленного в центральных тепловых пунктах, в аренду третьим лицам. Тогда мэр Александр Виноградов заявлял о том, что его заместителя обвинили несправедливо.

Александр Виноградов впервые был избран главой Троицка в 2014 году на прямых выборах. В 2019 году депутаты городского собрания переизбрали его на второй срок. Предшественника господина Виноградова на посту — Виктора Щекотова — в октябре 2015 года осудили на 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток и превышение полномочий. Суд и следствие установили, что экс-глава получил более 3,5 млн руб. от местных предпринимателей за предоставление земельных участков и передачу муниципального имущества. Весной 2017 года господин Щекотов вышел на свободу по УДО.

Юлия Гарипова