Гибель осужденного привела к аресту замначальника колонии

В Новосибирске суд взял под стражу заместителя начальника колонии строгого режима №18 Вячеслава Круглова, курирующего вопросы безопасности. Он подозревается в сокрытии инцидента с избиением заключенного, который в последующем скончался в одной из городских больниц. В деле указывается, что тюремщик скрыл ЧП, чтобы не навредить рейтингу учреждения.

Октябрьский райсуд Новосибирска во вторник по ходатайству следствия отправил на два месяца в СИЗО заместителя начальника по безопасности и оперативной работе ИК-18 Вячеслава Круглова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

События, которые стали предметом расследования, произошли в ИК-18 осенью 2020 года. В ночь на 19 октября из колонии строгого режима в больницу был доставлен заключенный с множественными телесными повреждениями, через три недели он скончался в отделении реанимации. Дополнительно стало известно, что в крови умершего были выявлены следы синтетического наркотика метадон.

Однако информация о происшествии в ИК появилась у следственных органов значительно позже. По версии силовиков, замначальника колонии не стал отражать инцидент в книге учета преступлений в колонии. Как указывается в материалах дела, тюремщик решил спустить историю на тормозах, чтобы не допустить «падения рейтинга учреждения». Кроме того, он хотел по-прежнему оставаться на хорошем счету у руководства, полагая, что это происшествие может негативно отразиться на его карьере.

«Круглов, зная методы и особенности разыскной работы, принял меры, препятствующие изобличению преступления в отношении заключенного.





Это выразилось в не регистрации сообщения о телесных повреждениях и наркотиках, обнаруженных в его организме, что привело к утрате доказательств и возможности оперативного установления истины»,— говорится в материалах следствия.

Следственные органы завели дело о причинении заключенному телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщил “Ъ” начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Новосибирской области Равиль Исрафилов, по результатам проверки 5 и 10 февраля 2021 года ведомство направило в следственные органы постановления для решения вопроса об уголовном преследовании заместителя начальника колонии ИК-18 по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и возбуждении дела в отношении неустановленных лиц, организовавших сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) в колонии. Эти постановления были удовлетворены, а дела заведены и расследуются.

«Кроме того, прокуратура внесла представление начальнику ГУ ФСИН по Новосибирской области об устранении нарушений законодательства в деятельности колонии и самого территориального органа уголовно-исполнительной системы и недопущении впредь подобных фактов. Мы им ставим на вид о недопустимости укрытия преступлений»,— заявил прокурор Исрафилов, отметив, что исполнение представления поставлено на контроль.

Замначальника колонии Вячеслава Круглова задержали 18 марта. 20 марта следователи обратились в суд с ходатайством о его заключении под стражу. Его они мотивировали тем, что под тяжестью грозящего наказания подполковник Круглов может скрыться, а кроме того, оставаясь на свободе, он может чинить препятствия следствию, например угрожать свидетелям из числа заключенных ИК.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения суд отложил на 72 часа, дав следствию дополнительно время на сбор доказательств, подтверждающих необходимость ареста замначальника колонии. Как рассказала “Ъ” старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, она посчитала аргументы для взятия под стражу сотрудника колонии обоснованными и поддержала их. Адвокат Ирина Злобина просила ограничиться домашним арестом. Суд пришел к выводу о целесообразности помещения тюремщика в СИЗО. Сам Вячеслав Круглов отрицает все подозрения в свой адрес.

По этому же делу был задержан помощник начальника колонии Евгений Гарбарт, дежуривший в день происшествия, но позже его отпустили.

ИК-18 ГУ ФСИН по Новосибирской области — мужская колония строгого режима, где осужденные впервые отбывают срок. Она находится на окраине Новосибирска. Там отбывали наказание бывший руководитель управления Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу Леонид Баклицкий и экс-мэр Бердска Илья Потапов. Оба были осуждены за взяточничество. Среди ее бывших заключенных также серийный отравитель Александр Кривобоков, который провел там 20 лет.

Константин Воронов, Новосибирск