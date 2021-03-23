Ученые УГАТУ смоделировали объединение вузов

Фото с сайта glavarb.ru

В Башкирии продолжаются обсуждения вероятного слияния двух крупнейших вузов республики — Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) и Башкирского государственного университета (БашГУ). В минувшую пятницу, 19 марта, в Доме республики состоялась встреча главы региона Радия Хабирова с ректором УГАТУ Сергеем Новиковым.



По словам главы республики, в будущем «ключевыми игроками в сфере высшего образования станут большие вузовские объединения». «Тщательно проанализировав свои возможности, мы приняли решение включиться в конкурентную борьбу среди регионов России и на международном образовательном рынке», — сообщил господин Хабиров, отметив, что «участие в этой программе предполагает федеральную поддержку, что очень важно для высших учебных заведений, которые довольно уязвимы в вопросах финансирования».

По прогнозам Радия Хабирова, в перспективе прием студентов на обучение будет снижаться. «Поэтому необходимы качественные изменения в системе профессиональной подготовки специалистов, — заявил глава республики.— Одна из главных задач при этом — сохранить все лучшее, что исторически сложилось в наших вузах — научные школы, преподавательский состав, студенческие традиции. Поэтому я лично готов встречаться с коллективами, чтобы разъяснять нашу позицию и довести до людей все преимущества этого проекта».

Главу Башкирии поддержал Сергей Новиков. Он рассказал, что в университете был создан Центр трансформации, ориентированный на стратегическое развитие вуза до 2030 года. «Мы проанализировали проблематику УГАТУ. За последние пять лет численность студентов сократилась на пять тысяч человек, потому что в образовательной отрасли у нас есть серьезные конкуренты. Это Казанский авиационный институт, Московский авиационный институт. По объему научно-исследовательских работ мы проигрываем им в несколько раз, — признался ректор УГАТУ. — Поэтому мы понимаем, что вузу нужна серьезная трансформация. Наши эксперты-математики смоделировали прогноз, при котором результаты работы будут выше именно при объединении вузов. Таким образом, мы создали математическую научную, экономическую базу для дальнейшего развития».

Фото с сайта glavarb.ru

Специалисты УГАТУ рассчитали две модели прогнозирования изменений показателей основных видов деятельности УГАТУ и БашГУ — без объединения вузов и после объединения. При построении прогнозов ученые опирались на достигнутые за пять лет результаты вузов, реализующих федеральный проект «5-100», то есть прогноз строился из предположения, что было бы с показателями деятельности объединенного вуза, если бы он попал в программу, аналогичную программе «5-100». В качестве эмпирической базы использовались данные ежегодного мониторинга вузов. В качестве инструментов моделирования были использованы модели панельного анализа. Рассматривались две контрольные точки перспективы — 2024 год и 2030 год. Самым сложным показателем, полагают авторы моделей, является показатель среднего балла ЕГЭ первокурсников. На сегодняшний день среднее динамическое за три года по данному показателю у УГАТУ составляет 67,9 балла, а БашГУ — 67,3 балла. Если вузы не объединить, то к 2024 году эти показатели по базовому прогнозу будут на уровне 73 и 72,2 баллов, а семь лет спустя — 77,5 и 76,6 баллов соответственно. Однако в случае слияния учебных заведений и попадания объединенного вуза в программу, аналогичную проекту «5-100», уже к 2024 году показатель единого вуза составит 73,5 баллов к 2024 и 78,8 баллов к 2030 году.

Еще одним показателем успешности вуза является количество магистрантов и аспирантов по отношению к общей численности студентов. Если оставить УГАТУ и БашГУ в нынешнем положении, то за 10 лет прирост магистрантов и аспирантов составит около 2%, а в случае объединения вузов — около 6%.

Одним из заметных эффектов от объединения вузов, полагают авторы работы, «будет заметный рост численности аспирантов, приходящихся на 100 студентов». Сейчас в УГАТУ на 100 студентов приходится 1,5 аспиранта, а в БашГУ этот показатель — 4 к 100. При объединении вузов этот показатель к 2024 году должен вырасти до 6,5, а к 2030 — до 10,8 аспирантов на 100 студентов объединенного вуза.

Фото instagram.com/ugatu_official

Публикационная активность профессорско-преподавательского состава и цитируемость их публикаций — еще один показатель успешности любого вуза. Если не объединить учебные заведения, то количество цитирований публикаций для УГАТУ и БашГУ составит к 2024 году по базовому сценарию развития 312 и 246 соответственно, а к 2030 году — 567 и 481 цитирований, индексируемых в системах Web of Science. А в системе Scopus — 416 и 381 к 2024 году и 851 и 784 цитирований — к 2030 году. При объединении и попадании такого вуза в программу, аналогичную проекту «5-100», эти показатели к 2030 году вырастут практически в 8-10 раз, и составят для Web of Science около 2000, для Scopus — около 3000 цитирований.

Еще одним важным показателем, позволяющем оценить потенциал вуза, является удельный вес доходов от НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) в общих доходах образовательной организации, отмечают авторы исследования. Без объединения этот показатель к 2024 году для УГАТУ и БашГУ в базовом сценарии развития составит соответственно 15% и 10%, а к 2030 году — 16% и 12%. При объединении и попадании такого вуза в программу, аналогичную проекту «5-100», ожидается увеличение этого показателя до 22% в 2024 году и 35% в 2030 году.

Ранее вице-премьер Башкирии Азат Бадранов признавался, что идея объединения вузов возникла «от острой необходимости». «Насколько я понимаю, амбиции ректоров тех лет не позволили реализоваться этому проекту. Республиканские власти не нашли в себе то ли решимости, то ли желания довести этот проект до конца, в то время как наши соседи ресурсно накачивали свои университеты, прошли этап объединений — там совершенно другое финансирование, другие полномочия», — отмечал он. Цель региональных властей, заявлял господин Бадранов, — сделать так, «чтобы республика стала не экспортером кадров и людских ресурсов, а импортером».