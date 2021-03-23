В Екатеринбурге изменили правила для строительства студенческих общежитий

Дума Екатеринбурга одобрила изменения правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в части строительства общежитий. Согласно решению, принятому сегодня на заседании гордумы, общежития в зоне ЦС-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов) из условно разрешенного вида использования были переведены в основной вид разрешенного использования.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, одной из причин внесения изменений стали «неоднократные обращения от вузов». «Например, у Уральского федерального университета (УрФУ) есть комплекс общежитий в районе улиц Малышева — Комсомольская. Там расположены только общежития, а по действовавшему регламенту они не могли ни реконструировать, ни поставить новый корпус. Это нонсенс. Поэтому было принято решение внести изменения»,— пояснили в администрации города, подчеркнув, что поправка касается только студенческих общежитий, а не коммерческих аппартаментов.

Во время обсуждения вопроса на заседании гордумы часть депутатов критично отнеслась к предлагаемым изменениям. Депутат Дмитрий Сергин полагает, что поправки в ПЗЗ связаны с ситуацией вокруг строительства нового общежития УрФУ во Втузгородке. Напомним, вуз в одностороннем порядке расторг с ЛСР договор на возведение объекта. Господин Сергин не исключает, что при реализации проекта возникла необходимость прохождения дополнительных процедур, и заказчики предложили внести изменения в ПЗЗ.

В то же время депутаты опасаются, что внесение поправок позволит застройщикам под предлогом строительства общежитий возводить аппартаменты, в частности, в парке Маяковского (ЦПКиО), где планируется создание веерного депо Свердловской железной дороги. Ранее члены комиссии гордумы по городскому хозяйству рекомендовали закрепить за земельным участком, где планируется строительство депо, зону ЦС-2 вместо зоны Ц-2. Депутаты выразили беспокойство, что в зоне Ц-2 в будущем кроме депо могут появиться жилые дома, так как ПЗЗ разрешают их строительство в этой зоне, а в зоне ЦС-2 такого нет.

«Авторы проекта строительства депо просят отдать им землю, чтобы построить на участке общежитие. А не появится ли там гостиница? После изменений ПЗЗ в части строительства общежитий это можно будет сделать легитимно. Тогда будут ли строители придерживаться первоначальных договоренностей или экономический момент возьмет верх над здравым смыслом?»,— заявил депутат Михаил Вечкензин.

Депутат Владимир Крицкий в разговоре с “Ъ-Урал” пояснил, что внесение изменений в ПЗЗ позволит снять административные барьеры, которые представляли для строителей трудности при возведении общежитий. «Это были большие процедурные затруднения. Нужно было сначала было обратиться с заявлением, получить разрешение комиссии, провести публичные обсуждения, затем снова выйти на комиссию и рассмотреть вопрос в гордуме. Вся процедура получалась очень затратной по времени»,— отметил господин Крицкий. Опасения и реплики других депутатов он посчитал пиар-ходом.

Анастасия Реутова