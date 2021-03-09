Для выбора нового генподрядчика на строительство общежития УрФУ проведут еще один конкурс

В Уральском федеральном университете (УрФУ) рассказали, что будут выбирать нового генерального подрядчика на строительство общежития во Втузгородке с помощью конкурса. Напомним, университет в одностороннем порядка отказался от исполнения контракта с ЛСР на строительство нового общежития в переулке Фонвизина в Екатеринбурге. Отметим, что застройщик уже снес старое здание и приступил к строительству объекта.

Как рассказали в пресс-службе университете, УрФУ отказался от исполнения контракта с ООО «ЛСР. Строительство-Урал» в одностороннем порядке на основании п. 1 ч. 15 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работу, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».

«УрФУ не имеет претензий к генеральному подрядчику, связанных с качеством, сроками или стоимостью выполнения работ. Однако, вынужден отказаться от исполнения контракта по формальным требованиям, предусмотренным ч. 7.1. ст. 31 указанного выше федерального закона. Генеральный подрядчик по работам на строительство в данном случае будет определяться на конкурсной основе по процедурам, предусмотренным законодательством о контрактной системе», — рассказали в пресс-службе университета.

Напомним, стоимость строительства нового общежития УрФУ в переулке Фонвизина, 8 во Втузгородке на месте старого общежития, которое находилось в аварийном состоянии, оценивается в 1,3 млрд руб. Площадь нового общежития составит свыше 29 тыс. кв. м. Ввод общежития в эксплуатацию ожидался в 2022 году. Новое 16-этажное здание рассчитано на 1 328 человек. Проживание студентов будет организовано в жилых ячейках, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 332, из них 17 будут универсальными — для возможного проживания маломобильных людей.