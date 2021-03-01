УрФУ расторг договор с ЛСР о строительстве общежития во Втузгородке

Уральский федеральный университет (УрФУ) в одностороннем порядка отказался от исполнения контракта с ЛСР на строительство нового общежития во Втузгородке. Напомним, застройщик уже снес старое здание общежития и приступил к строительству нового здания.

«ФГАОУ ВО "УрФУ" уведомил ООО "ЛСР Строительство — Урал" о своем одностороннем отказе от исполнения контракта на демонтаж старого и постройку нового общежития, указав что действует в соответствии с Федеральным законом №44 (п.1, ч.15, ст. 95)», — рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе ЛСР.

По данным источника, причиной стали юридические ошибки и возможно университету придется разыгрывать новый тендер. В УрФУ обещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, стоимость строительства нового общежития УрФУ в переулке Фонвизина, 8 во Втузгородке на месте старого общежития, которое находится в аварийном состоянии, составит 1,3 млрд руб. Площадь нового общежития составит свыше 29 тыс. кв. м. Ввод общежития в эксплуатацию ожидался в 2022 году. Новое 16-этажное здание рассчитано на 1 328 человек. Проживание студентов будет организовано в жилых ячейках, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 332, из них 17 будут универсальными — для возможного проживания маломобильных людей.