Выборгский замок получит от Минкульта дополнительное финансирование на реставрацию

Минкультуры России согласовало выделение Ленинградской области дополнительно 254,3 млн рублей на реставрацию Выборгского замка. Соответствующее письмо первый замминистра Сергей Обрывалин направил губернатору региона Александру Дрозденко.

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Деньги будут направлены на реставрацию не только самого замка, но также въездной дамбы и крепостных валов. В настоящий момент необходимые работы в корпусах Арсенала, Тюрьмы и Башни Олафа уже профинансированы из федерального бюджета на 333,3 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал о закрытии Башни Олафа Выборгского замка на реконструкцию на срок до полутора лет.