На цифровом контроле: «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области

«Ростелеком» в пилотном режиме запустит систему мониторинга вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Зверево Ростовской области. Соответствующее соглашение в рамках выставки «СТИМэкспо» подписали министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области Михаил Солоницин, глава администрации Зверево Сергей Орлов и директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.



Система заработает на нескольких мусорных площадках города и обеспечит непрерывный контроль за их санитарным состоянием, наполняемостью контейнеров и периодичностью вывоза.

Решение реализовано на базе облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием нейросети. Установленные на мусорных площадках камеры видеонаблюдения с помощью технологий искусственного интеллекта позволяют анализировать состояние площадок сбора мусора, проверять наполняемость контейнеров и соответствие графику вывоза, выявлять отклонения, а также направлять фото- и видеоотчеты в технические службы города. Кроме того, система умеет отмечать время приезда и количество мусоровозов, оптимизировать их маршруты.

«Мониторинг вывоза коммунальных отходов — только начало. Мы с “Ростелекомом” наметили еще ряд проектов по интеграции цифровых решений в городское управление. Среди них — цифровой водоканал и модернизация теплосетей в Каменск-Шахтинском. Пилотные площадки уже готовятся», —сообщил министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин.

«Цифровизация процессов утилизации отходов, как и других направлений, связанных с экологией и охраной окружающей среды, имеет приоритетное значение для нашей компании. Мы создаем решения, которые легко интегрируются в единую платформу умного города и цифрового региона.Они позволяют автоматизировать эту работу не только в отдельно взятом муниципалитете, но и на территории области или всей страны», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

Доступ в личный кабинет продуктаоткрыт для всех участников процесса: государственных органов, операторов услуги по вывозу мусора и управляющих компаний. Это обеспечивает прозрачность и системный подход к решению коммунальных вопросов. Цифровой сервис позволяет заказчику задать собственный сценарий мониторинга за вывозом мусора и его этапами: настроить параметры оказания услуги, периодичность отправки аналитических отчетов,привязать информационную систему клиента к биллинговой системе оператора услуги. Все данные надежно защищены и размещаются в облачном хранилище «Ростелекома». Видеокамеры с площадок можно интегрировать в АПК «Безопасный город» и обеспечить дополнительный уровень безопасности граждан.

«По итогу двух месяцев пилотной эксплуатации системы мониторинга мы оценим ее эффективность и перспективы развития. Ожидаем увидеть значительный экономический эффект и качественное повышение уровня сервиса на территориях»,— отметил исполняющий обязанности главы города Зверево Сергей Орлов.

«ЖКХ — одна из самых сложных с точки зрения цифровизации, однакореальный экономический эффект от нее ощущают и муниципалитеты, и весь регион. Решения “Ростелекома” для сферы ЖКХ направлены на стратегическое управление муниципалитетами. Управление твердыми бытовыми отходами, автоматизация аварийно-диспетчерских служб, диспетчеризация объектов теплоэнергетики, — связующие звенья системы мониторинг “Умный город”, и в перспективе и “Цифрового региона”»,— рассказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

«Наш продукт мониторинга оборота твердых бытовых отходов обладает ключевым преимуществом: благодаря применению умных датчиков, устанавливаемых в контейнеры, любое нарушение фиксируется и подтверждается с помощью фото- и видеоматериалов. Нерадивые коммунальщики больше не смогут сослаться на неисправность оборудования — система видит картину целиком. Не только наполненность контейнеров, но и чистоту площадки, навалы мусора, факты его выброса, в том числе юридическими лицами, неправильную парковку транспортных средств, факт приезда мусоровоза и многое другое — решение “Ростелекома” работает полностью в автономном режиме, обеспечивая высокую точность распознавания в любых погодных условиях»,—рассказал директор продуктового офиса «Видеонаблюдение» компании «Ростелеком» Владимир Еремеев.

На Юге пилотные проекты системы мониторинга вывоза мусора готовятся к запуску в ряде регионов, и один уже тестируется в Северной Осетии.