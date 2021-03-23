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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На жительницу Адыгеи завели дело по подозрению в оправдании терроризма

В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в оправдании терроризма в соцсетях (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по республике.

По данным следствия, еще в августе 20219 года она опубликовала в социальной сети «Вконтакте» материал, содержащий признаки оправдания терроризма. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Республике Адыгея 17 марта был задержан сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По данным ФСБ, он готовил теракт в одном из торговых центров Майкопа. Задержанный – выходец из Центрально-Азиатского региона. У него дома были найдены компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, а также флаг «Исламского государства» и карта Майкопа «с объектами террористических устремлений».

Виктория Колганова


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