В Адыгее предотвращен террористический акт

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о том, что в Республике Адыгея задержан сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

По информации ведомства, сторонник ИГ готовил в одном из торговых центров Майкопа террористический акт. Задержанный – выходец из Центрально-Азиатского региона. У него дома были найдены компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, а также флаг «Исламского государства» и карта Майкопа «с объектами террористических устремлений». В гаджетах задержанного найдено «значительное количество террористического контента» и различные инструкции. У представителя ИГ имелись поддельные миграционные документы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в марте минувшего года ФСБ предотвратила террористический акт в Краснодаре.Его готовил 27-летний гражданин России. В автомобиле мужчины было обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».

Дмитрий Михеенко