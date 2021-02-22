На Кубани среднемесячная зарплата в декабре 2020 года выросла на 38%

В Краснодарском крае по итогам декабря 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата составила 50,7 тыс. руб. Это на 38,2% больше, чем в ноябре 2020 года и на 11,4% больше, чем в декабре 2019 года, сообщается в материалах Краснодарстата.

Реальная заработная плата с учетом инфляции в декабре 2020 года увеличилась на 37,4% к ноябрю 2020 года и на 6% – к декабрю 2019 года.

В целом по итогам 2020 года среднемесячная начисленная зарплата составила 37,7 тыс. руб., что на 2,8% больше, чем в 2019 года. Однако реальная зарплата за 2020 года снизилась на 0,4%.

Самые высокие зарплаты в Краснодарском крае по итогам декабря 2020 года отмечена в производстве табачных изделий (126,9 тыс. руб.), области воздушного транспорта (110,9 тыс. руб.) и в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом (109,6 тыс. руб.). Наиболее низкие средние зарплаты фиксируются в производстве одежды и (17,3 тыс. руб.) и производстве текстильных изделий (7,7 тыс. руб.).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, среднемесячная начисленная зарплата в Краснодарском крае в ноябре 2020 года составил 36 662 рубля. Это на 1,8% больше чем в ноябре 2019 года и на 1,4% – чем в октябре 2020 года.

Алексей Белянин