Фракцию ЛДПР в свердловском заксобрании возглавил Кирилл Некрасов

Главой фракции ЛДПР в заксобрании Свердловской области стал депутат Кирилл Некрасов. «Решение приняли вчера на фракции. Большинством голосом меня избрали руководителем фракции ЛДПР в заксобрании, подписали протокол и направили документы в Москву»,— сообщил “Ъ-Урал” господин Некрасов.

Напомним, сегодня стало известно о том, что глава фракции ЛДПР Михаил Зубарев покинул партию. По данным “Ъ-Урал”, его кандидатуру согласовали для выдвижения в региональный парламент по Асбестовскому одномандатному округу от «Единой России». Отметим, сейчас в заксобрании Свердловской области ЛДПР представляют три депутата: Кирилл Некрасов, Павел Мякишев и Александр Коркин.

Кирилл Некрасов окончил Уральский государственный технический университет по специализации «Экономика и управление на предприятиях (строительство)». До избрания депутатом в 2016 году работал директором ООО «Уралбурмашсервис», директором ООО «Ойл-Бизнес», менеджером по продажам в ООО «Новые технологии».

Анастасия Реутова