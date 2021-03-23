Лидер фракции ЛДПР в свердловском заксобрании покинул партию В новый состав парламента он будет избираться от «Единой России»

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Свердловской области Михаил Зубарев официально покинул партию. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

«Для меня ЛДПР — это огромная часть моей жизни: десять лет работы, сотни отличных специалистов, с которыми мне посчастливилось сотрудничать, и опыт, который я смог получить. Не могу сказать, что решение далось мне легко. Однако все мы взрослеем и идем вперед. Стабильность — это хорошо, но иногда она может начать вести себя, как ригидность. Я этого не хочу»,— написал господин Зубарев.

Он заверил, что уход из партии никак не повлияет на его работу в региональном парламенте: «Проекты, что я начал, должны быть доведены до финала. Я продолжаю работать. В этом плане ничего не изменилось».

По данным источника “Ъ-Урал” в «Единой России», кандидатуру Михаила Зубарева согласовали для выдвижения от партии по Асбестовскому одномандатному округу. Однако в своем сообщении господин Зубарев эту информацию не подтверждает. «Я именно покинул партию ЛДПР (логическое ударение нужно ставить на слово "покинул"). Не переметнулся в другую партию, не "мечу в главы", не строю заговоры и не делаю много еще чего из того, что могло показаться "достоверным источникам" некоторых СМИ»,— подчеркнул он.

Напомним, Михаил Зубарев был кандидатом в конкурсе на пост главы Екатеринбурга.

Анастасия Реутова