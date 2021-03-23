Роскомнадзор предложил применить закон о персональных данных на зарубежные интернет-площадки

Роскомнадзор предлагает распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки и ограничить трансграничную передачу данных для защиты прав россиян, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов.

«Принципы, которые заложены в законе о персональных данных, нужно распространить на иностранные интернет-площадки, сделать это можно в том числе в соглашении между уполномоченным органом власти в области персональных данных, это Роскомнадзор, и иностранными органами власти»,— сказал господин Логунов на заседании рабочей группы комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, нужно поработать и ограничение трансграничной передачи персональных данных, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции и на иностранные интернет-площадки. Господин Логунов также предложил обсудить возможность обязать операторов персональных данных возмещать ущерб пострадавшим из-за утечки. «Чтобы возмещение ущерба, в частности морального ущерба субъекта персональных данных, было соразмерно этому ущербу»,— уточнил он.

В конце прошлого года Совет федерации одобрил закон о запрете распространения персональных данных граждан без их специального согласия. Также предлагалось обязать операторов удалять персональные данные по первому запросу.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Гражданам прикроют профиль».