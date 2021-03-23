Замначальника новосибирской колонии арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Октябрьский райсуд Новосибирска поместил под стражу заместителя начальника исправительной колонии №18 Вячеслава Круглова. Он арестован до 17 мая, сообщает пресс-служба суда.

При этом следователю возвращено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении дежурного помощника начальника помещения функционирующего в режиме следственного изолятора ИК-18 Евгения Гарбарта, потому что подозреваемого не доставили в судебное заседание «в назначенное время».

Ранее сотрудников колонии задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 20 марта суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил им срок задержания на 72 часа, до 23 марта.

ИК-18 — мужская колония строгого режима, где осужденные впервые отбывают наказание. Находится в Октябрьском районе Новосибирска.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск