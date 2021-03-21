В Новосибирске задержаны сотрудники исправительной колонии

В Новосибирске задержаны двое сотрудников ФКУ ИК-18 ГУФСИН России Вячеслав Круглов и Евгений Гарбарт, сообщает пресс-служба Октябрьского райсуда. Они подозреваются в злоупотреблении полномочиями (ч. 1, ст. 285 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил им срок задержания на 72 часа, до 23 марта.

ИК-18 - мужская колония строгого режима, где осужденные впервые отбывают наказание. На сайте учреждения сообщается, что подполковник внутренней службы Вячеслав Круглов является заместителем начальника ИК-18, курирует безопасность и оперативную работу.

Анна Егорова