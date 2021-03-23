Губернатор Белозерцев не признает себя виновным в коррупции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен аресту, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович. Она посетила его в изоляторе временного содержания на Петровке. Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в размере 31 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Сказал (Иван Белозерцев.— “Ъ”), что виновным себя не признает. Арест стал для него неожиданностью. Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я — патриот»,— написала госпожа Литвинович в Telegram.

По ее словам, Иван Белозерцев находится один в камере, самочувствие у него удовлетворительное. В ИВС находятся все фигуранты дела, в том числе жена бывшего сенатора Евгения Шпигеля, сам господин Шпигель в больнице.

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Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта. По версии следствия, он получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора было найдено около 500 млн руб. и пистолет. После обысков его доставили из Пензы в Москву, он арестован до 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил отставки главы Пензенской области в связи с утратой доверия.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «В деле губернатора проявился научный подход».