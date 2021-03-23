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В Петербурге задержан из-за акций 23 января участник белорусского землячества

Полиция задержала постоянного участника акций протеста у белорусского посольства в Петербурге, члена белорусского землячества Владимира Драгуна. Об этом “Ъ-СПб” сообщил его знакомый, помощник депутата ЗакСа Бориса Вишневского Олег Максаков. Господина Драгуна должны везти в Василеостровское УМВД, однако в дороге он находится уже около полутора часов, связи с ним нет.

Его задержали по дороге на работу возле станции метро «Лесная». Полиция сказала, что за акцию 23 января (в Петербурге прошли несогласованное шествие и митинг в поддержку Алексея Навального). Однако господин Максаков отмечает, что Владимир Драгун в мероприятиях участия не принимал.

Олег Дилимбетов


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