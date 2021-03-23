«Реальное дело 4.0», или Московская промышленность нового поколения

Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов рассказывает, как работает установка «Научно-производственного предприятия “Темп” им. Ф. Короткова».

Каждый второй промышленный двигатель в России включает в себя системы автоматического управления и топливопитания от московского «Научно-производственного предприятия “Темп” им. Ф. Короткова». Установки применяются в энергетике, газовой промышленности, но в первую очередь в авиации. Подобные системы — сложная комбинация передовых технологий в области гидравлики, электроники, механики и даже пневматики.

Одна из последних разработок предприятия — интеллектуальный топливный насос — как раз сочетает в себе все это, рассказывает гендиректор «Темпа» Денис Иванов: «Он умеет качать топлива именно столько, сколько нужно конкретному потребителю. Он получает данные от встроенных датчиков, от датчиков, которые находятся на том объекте, куда он подает это топливо. Грубо говоря, насос автоматически адаптируется под ту среду, в которой он оказался. В каком-то смысле такой тренд в области искусственного интеллекта».

В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики отмечают, что даже в такой консервативной области, как авиация, «Темпу» удается внедрять самые передовые аддитивные технологии, то есть выращивать на 3D-принтере элементы и детали для двигателей.