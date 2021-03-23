На границе с Китаем возникли заторы из-за ограничений на прием российских леса и угля

В марте РЖД не менее двух раз ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск—Маньчжурия, сообщает РБК со ссылкой на телеграммы перевозчика грузоотправителям. Причина ограничений — отказ в приеме поездов со стороны Китая и их скопление на путях. С 2 по 5 и с 12 по 18 марта ограничения вводились на перевозку 50% упомянутых грузов в Китай, следует из телеграмм.

Представитель РЖД подтвердил, что существуют «определенные ограничения приема грузов в контейнерах через погранпереходы Забайкальск—Маньчжурия и Наушки — Сухэ-Батор со стороны "Китайских железных дорог", а также лесных грузов и угля через пограничный переход Забайкальск—Маньчжурия». Он добавил, что на пограничных переходах обеспечивается прием поездов на уровне 68% от согласованных сторонами размеров передачи (13 поездов среднесуточно при согласованной норме 22 поезда в марте).

Трудности с ввозом лесной продукции возникают из-за повышенных требований контрольно-надзорных органов КНР, заметили в РЖД. В августе “Ъ” сообщал, что КНР принимает уголь в объеме половины нормы из-за новых таможенных требований к качеству.

В январе стало известно, что Забайкалье предлагает построить второй железнодорожный погранпереход в Китай для перевозки угля неподалеку от действующего пункта Забайкальск—Маньчжурия. Китай заинтересовался проектом, при этом страна все еще ограничивает прием российских грузов — как угля, так и контейнеров — через погранпереходы из-за строгих норм санитарной обработки.

Подробности — в материале “Ъ” «Граница на угле».