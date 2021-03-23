В США впервые экстрадировали гражданина КНДР

Гражданина КНДР Мун Чхве Мён был экстрадирован из Малайзии в США и предстал перед судом 22 марта. Минюст США утверждает, что это первый гражданин КНДР, которого экстрадировали в США, и что он сотрудник северокорейской разведки. Из-за экстрадиции Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией.

«Он первый сотрудник северокорейской разведки и второй в истории сотрудник внешней разведки, который был экстрадирован в США за нарушение наших законов»,— говорится в сообщении Минюста США.

Гражданина Северной Кореи обвиняют в отмывании денег через американскую финансовую систему «в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР». Утверждается, что Мун Чхве Мён нарушал санкции США и ООН. 55-летний мужчина был экстрадирован почти через два года судебных разбирательств.

Малайзийский суд одобрил запрос на экстрадицию гражданина КНДР в декабре 2019 года. Он проживал в Малайзии больше 10 лет с женой и двумя дочерьми. КНДР считает, что он занимался законной внешнеторговой деятельностью.