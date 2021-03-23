Меркель продлила карантин в Германии до 18 апреля

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 18 апреля. На Пасху будут введены более жесткие ограничения. Карантин в ФРГ был введен в начале ноября, а жесткие ограничения — с 16 декабря.

«Сейчас мы находимся в очень серьезной ситуации»,— сказала госпожа Меркель на пресс-конференции (цитата по Reuters). Карантином власти намерены сдержать третью волну COVID-19.

В течение пяти дней — с 1 по 5 апреля — в стране будут закрыты почти все магазины. Религиозные службы переведут в онлайн-режим. В субботу, 3 апреля, будут работать только продуктовые магазины. Кроме того, более жесткие правила будут применяться в тех регионах, где число зараженных в течение трех дней подряд будет превышать 100 человек на 100 тыс. населения.

Германия в марте начала ослаблять ограничения. Однако новые более заразные мутации коронавируса быстро распространялись среди населения.

О ситуации с коронавирусом в странах ЕС — в материале “Ъ FM” «Европа ужесточает локдаун».