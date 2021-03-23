Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»

Российский предприниматель, владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал иск о клевете против британского издательского дома HarperCollins, который выпустил книгу «Люди Путина». Harbottle & Lewis, которая представляет интересы бизнесмена, сообщила, что это связано с ложными утверждениями о коррупции и о покупке клуба. По словам миллиардера, ему не удалось достичь мирного решения с издателями.

«В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, и выдвигается ложная информация о покупке нашим клиентом футбольного клуба "Челси" и его деятельности. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и безосновательны»,— говорится в заявлении Harbottle & Lewis.

Сам господин Абрамович считает, что книга «содержит ряд ложных и клеветнических заявлений» о нем и о покупке футбольного клуба. Он отмечает, что ранее «не стремился получить публичный статус» и отказывался от комментариев по любым вопросам, даже если они касались ложных заявлений о нем. «Однако стало ясно, что ложные утверждения в этой книге оказывают разрушительное воздействие не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба "Челси"»,— говорится в заявлении бизнесмена, которое опубликовано на сайте «Челси».

Господин Абрамович выразил надежду, что его действия не только опровергнут «ложные обвинения», но «и послужат напоминанием о положительном влиянии "Челси" на Великобританию». «У меня есть все основания полагать, что суды предоставят мне справедливое судебное разбирательство, как и в прошлом»,— добавил бизнесмен.

Книга «Люди Путина» вышла в 2020 году. Ее написала бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Она прожила в России 16 лет. В книге утверждается, что господин Абрамович мог купить «Челси» по указанию президента Владимира Путина для улучшения имиджа России в Великобритании.