Суд начал дело о банкротстве издателя тамбовских госСМИ

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск Сбербанка о банкротстве государственного АО «Издательский дом "Мичуринск"», которому принадлежат все районные газеты области. Об этом сообщается в картотеке арбитража. АО "Издательский дом "Мичуринск"

Иск был подан из-за долгов перед Сбербанком на 220 млн руб. крупного производителя оборудования для химической промышленности АО «Первомайскхиммаш». ИД вместе с другими тамбовскими госкомпаниями выступал поручителем по кредитам предприятия.

Первое заседание по делу о банкротстве ИД запланировано на 27 апреля. В определении суда сообщается, что конкурсный управляющий компании должен быть утвержден из числа членов СРО «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

«При любом развитии ситуации выпуск газет будет осуществляться», — заверили ранее “Ъ-Черноземье” в обладминистрации. Там пояснили, что соучредителями изданий вместе с ИД выступают органы местного самоуправления, которые могут взять обеспечение выпуска СМИ на себя.

По данным Kartoteka.ru, АО «ИД "Мичуринск"» зарегистрировано в 2007 году с уставным капиталом 155,58 млн руб. для издания газет. 100% акций принадлежат комитету по управлению имуществом администрации Тамбовской области. Гендиректором выступает Екатерина Мартынова. В 2019 году медиахолдинг получил 5,36 млн руб. убытков (22,47 млн убытков годом ранее). Выручка составила 94,65 млн руб. (93,26 млн руб. в 2018-м). В ИД «Мичуринск» работают около 280 человек. Он выпускает 25 районных газет совокупным тиражом 65 тыс. экземпляров, почти все они со столетней историей. Редакции газет являются филиалами АО: «Наш вестник» (Котовск), «Кирсановская газета», «Согласие» (Моршанск), «Трудовая новь» (Рассказово), «Уваровская жизнь», «Инжавинский вестник», «Наше слово» (Мичуринский район), «Вестник» (Первомайский), «Сельские зори» (Петровское), «Пичаевский вестник», «Знамя труда» (Ржакса), «Сосновское слово», «Народная трибуна» (Бондари), «Жердевские новости», «Сельская новь» (Знаменка), «Мучкапские новости», «Знамя» (Никифоровка), «Трудовая слава» (Сатинка), «Староюрьевская звезда», «Маяк», «Голос хлебороба», «Сельские новости», «Новая жизнь», «Мичуринская правда», «Притамбовье». Также ИД владеет открытым в год пандемии производством медицинских защитных масок.

Подробнее о причине иска о банкротстве к издателю тамбовских госСМИ — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников