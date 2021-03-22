На поддержку «зеленой» энергетики до 2035 года выделят 350 млрд рублей

Объем программы поддержки «зеленой» энергетики в России до 2035 года составит 350 млрд руб., заявил замминистра энергетики Павел Сниккарс. Видео, в котором чиновник рассказал о параметрах второй программы развития строительства электростанций на основе возобновляемых источников энергии, опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Основные параметры — это 350 млрд (руб.— “Ъ”) поддержки до 2035 года, порядка 6,7 ГВт ввода установленных мощностей мы ожидаем»,— сказал господин Сниккарс.

«У нас произошло существенное снижение стоимости производства генерирующих станций на солнце и на ветре, то есть стоимость упала, мы учли эти обстоятельства во второй программе. Если стоимость будет продолжать снижаться, то коллеги смогут построить больше, соответственно, генерации на возобновляемых источниках»,— добавил замминистра.

По данным “Ъ”, правительство решило урезать объем новой программы поддержки «зеленой» генерации, чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции. В результате объем строительства, по оценкам аналитиков, уменьшится с 7 ГВт до в лучшем случае 5 ГВт.

Подробности — в материале “Ъ” «Черный день зеленой генерации».