Черный день зеленой генерации

По данным “Ъ”, правительство решило урезать объем новой программы поддержки зеленой генерации на 22%, до 313 млрд руб., чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции. В результате объем строительства, по оценкам аналитиков, уменьшится с 7 ГВт до, в лучшем случае, 5 ГВт. А инвесторы в ВИЭ предупреждают, что часть производств оборудования для зеленой энергетики закроется, а рынок может ждать монополизация.
Правительство согласовало снижение объемов поддержки ВИЭ-энергетики на 2025–2035 годы с 400 млрд до 313 млрд руб. (в ценах 2021 года), рассказали “Ъ” источники. Решение было принято на совещании 11 марта на уровне вице-премьеров Александра Новака и Юрия Борисова. Порог инвестиций на строительство ветряных электростанций (ВЭС) составит 177 млрд руб., а на солнечные электростанции (СЭС) — 106 млрд руб., говорят источники, знакомые с результатами совещания. Объем поддержки мини-ГЭС мощностью до 50 МВт не изменится и останется на уровне 30 млрд руб.
На совещании также обсуждалось финансирование проектов СЭС из первой программы поддержки с вводом в 2023 и 2024 годах. Финансирование этих проектов сохранится на уровне 37 млрд руб., утверждают источники “Ъ”. В аппаратах вице-премьеров Александра Новака и Юрия Борисова, а также в Минэнерго комментариев не дали.
Первая программа поддержки ВИЭ стартовала в 2014 году и завершится в 2024 году, по ней будет построено около 6 ГВт. Инвесторы возвращают инвестиции за счет повышенных платежей с оптового энергорынка. Вторая программа рассчитана на 2025–2035 годы, и в 2019 году решено было направить на нее 400 млрд руб. На эти деньги инвесторы смогли бы построить более 6 ГВт.
Дискуссия вокруг сокращения объемов программы поддержки ВИЭ началась в прошлом году. Цель — удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции. Минэкономики предлагало снизить программу вдвое, Минэнерго настаивало на сокращении на треть, до 306 млрд руб., резко против выступал Минпромторг (см. “Ъ” от 20 января). При этом в новой программе поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы будут повышены требования по локализации оборудования, а также появится обязательство экспортировать его под угрозой штрафов (см. “Ъ” от 9 марта).
Сокращение рынка девальвирует все успехи локализации, часть производств просто закроется, сектор потеряет и рабочие места, и компетенции, заявили “Ъ” в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ). Требования по углублению локализации и экспорту, которые правительство утвердило еще в прошлом году, становятся совершенно неактуальными. «Инвестировать миллиарды долларов в экономику страны ради продажи на локальном рынке 25% от годового объема производства — решение, необъяснимое с экономической точки зрения. Без конкуренции все новые требования — это барьеры, которые за счет монополизации рынка лишь увеличат разрыв между мировым и локальным рынком»,— говорят в АРВЭ.
Председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов заявил “Ъ”, что любые требования повышения локализации выполнить можно, но для этого производители должны будут снова вложиться в новые производства, хотя еще не окупили предыдущие инвестиции. «Не уверен, что при перспективных объемах в 3 ГВт на десять лет им это будет интересно»,— отмечает он.
По оценкам Николая Посыпанко из Vygon Consulting, в границах обсуждаемого финансирования совокупные вводы ВИЭ должны будут ужаться с 7 ГВт до 5 ГВт. Удельные затраты на отечественные СЭС и ВЭС вырастут на 10–20%, полагает аналитик. Эффект от обязательств по экспорту технологической продукции девальвируется, останется лишь формальный бюрократический барьер для новых инвесторов в отрасль. «Наиболее критично сокращение скажется на секторе ветрогенерации, поскольку СЭС в ближайшие годы будут востребованы на рынках малой распределенной и микрогенерации»,— полагает аналитик.