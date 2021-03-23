«Четкий» раздел прибыли

В начале года банк непрофильных активов (БНА) «Траст» выкупил у банка «ФК Открытие» (БФКО) Тимано-Печорскую газовую компанию (ТПГК). Цена, по которой прошла сделка между двумя банками, принадлежащими ЦБ, составила 898 млн руб., свидетельствует отчетность БФКО. В первой половине февраля президент «Траста» Александр Соколов говорил, что «до лета» БНА планирует продать ТПГК и что цена будет выше той, по которой банк непрофильных активов купил эту компанию. Президент БФКО Михаил Задорнов позже утверждал, что, согласно договоренности его банка с «Трастом», если тот продаст ТПГК выше стоимости приобретения у БФКО, то это «движение вверх будет разделено абсолютно четко, честно между двумя банками».

Илья Усов