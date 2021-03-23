Бизнес вступил в перевалку с правительством

Бизнес по-прежнему недоволен законопроектом об ответственности инвесторов в морские порты, новую версию которого подготовил Минтранс после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. По данным “Ъ”, Ассоциация морских торговых портов просит администрацию президента РФ приостановить рассмотрение документа до появления подзаконных актов или отложить его вступление в силу на два года. Главная претензия – несбалансированность ответственности, слишком высокой у инвесторов и слишком низкой у государства.

Подготовленный Минтрансом ко второму чтению законопроект о введении ответственности для инвесторов в морские порты вновь вызвал возмущение бизнес-сообщества. Новый текст был разработан по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (см. “Ъ” от 9 марта). Однако 19 марта Ассоциация морских торговых портов (АСОП) направила в главное правовое управление президента РФ замечания, утверждая, что предлагаемый текст поправок «не в полной мере соответствует» итогам совещания. Как следует из данных Госдумы, срок предоставления поправок продлен до 1 апреля.

Правительство в 2020 году обеспокоилось тем, что инвесторы в новые порты получают земли под них и просят построить инфраструктуру, но в итоге проекты не реализуются. Минтранс разработал законопроект, по которому инвестор должен согласовать инвестдекларацию (содержит параметры проекта, в том числе размер инвестиций и оценку экономической целесообразности) с Росморречфлотом. На ее основе затем он заключает инвестсоглашение, где гарантирует, что введет проект в заявленных параметрах (в том числе по фактическому грузопотоку) в согласованные сроки. При этом инвестор должен предоставить денежное обеспечение (в том числе банковскую гарантию или поручительство), соразмерное вкладу государства в инфраструктуру.

После жалоб бизнеса Минтранс разрешил не заключать инвестсоглашение в случаях, когда не задействуются бюджетные деньги, а инвестор не получает землю от региона. Также от инвесторов не будут требовать гарантий грузопотока и обязательств использовать порт только по заявленному назначению. В остальном условия остались прежними. Кроме того, Минтранс хочет обязать согласовывать инвестдекларацию не только с Росморречфлотом, но и с ОАО РЖД, если речь идет о строительстве железнодорожной инфраструктуры.

В Минтрансе сообщили “Ъ”, что сейчас ведется доработка законопроекта ко второму чтению в Госдуме. В Минфине говорят, что рассмотрели проект, в ФАС отметили, что согласовали его, в Минэкономики не дали комментариев.

Главной претензией бизнеса к проекту остается то, что обязательства сторон несимметричны — инвестор должен гарантировать их деньгами, а для государства не предусмотрено никаких санкций, если инфраструктура не будет построена в срок. Кроме того, законопроект содержит много отсылочных норм, и АСОП предлагает приостановить его рассмотрение до появления согласованных проектов подзаконных актов или отложить срок его вступления в силу на два года. Также АСОП хочет добиться, чтобы закон не распространялся на проекты, включенные в документы стратегического планирования, а также те, по которым подписана инвестдекларация, но нет инвестсоглашения. По данным “Ъ”, с такой же просьбой в администрацию президента планировал обратиться и РСПП.

В группе компаний «Дело» говорят, что поддерживают позицию «коллег по бизнес-сообществу». Справедливо было бы распространить не обязательный, а рекомендательный порядок заключения инвестдекларации на проекты без привлечения бюджетных средств, а в случае добровольного заключения таких деклараций — предусмотреть ряд преференций для инвестора, считают в «Деле». В Global Ports говорят, что выступают за сбалансированность интересов и ответственности инвесторов и публичной стороны.

Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в обновленном документе так и не реализована обоюдная ответственность, сохраняется большое количество неопределенностей из-за отсутствия подзаконных актов, что формирует дополнительные риски для инвесторов. Принятие документа в текущей версии негативно скажется на инвестиционной деятельности, а реализация ряда портовых проектов остановится, считает эксперт. По его мнению, новое регулирование противоречит цели по переориентации грузовой базы из портов сопредельных государств в РФ.

Анастасия Веденеева