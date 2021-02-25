Инвесторы впали в Минтрансовое противостояние

Законопроект об ответственности инвесторов в морские порты, дополненный ко второму чтению рядом положений, касающихся железных дорог, вызвал резкую критику участников рынка. Свои письма в разные правительственные инстанции направили Союз операторов железнодорожного транспорта, «Русская сталь» и Ассоциация морских торговых портов. Все они говорят о дополнительной нагрузке, несопоставимости масштаба ответственности инвесторов перед государством и государства перед ними, рисках дискриминации. Эксперты полагают, что законопроект нужно снять с повестки и доработать, иначе у отрасли появится целый ворох новых проблем.

Бизнес, как и предполагал “Ъ”, выступил против подготовленного ко второму чтению законопроекта, вводящего ответственность для инвесторов в морские порты, а также другие дискуссионные положения, в том числе принцип «вези или плати» и приоритетный доступ к железнодорожной инфраструктуре (см. “Ъ” от 19 февраля).

Так, в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 19 февраля (копия есть у “Ъ”) Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) отмечает, что введение для отдельных категорий клиентов ОАО РЖД приоритетного доступа к железной дороге в узких местах создает дискриминационные условия для тех, кому не нужно расширение инфраструктуры. Нефтяные, металлургические грузы и удобрения, несмотря на колоссальные тарифные платежи, попадут в разряд неприоритетных, поясняют в СОЖТ.

Солидарно выступила «Русская сталь». В письме от 20 февраля директору департамента транспорта правительства Анатолию Мещерякову (копия есть у “Ъ”) металлургическое лобби отмечает, что новые обязательства по предоставлению гарантий обеспечения исполнения инвестсоглашений приведут к дополнительным расходам, невозможности реализации перспективных портовых проектов и заморозке действующих. Ассоциация требует зеркальной ответственности перед инвесторами для государства и госструктур и неприменения новых норм для проектов без госучастия.

По «железнодорожной» группе поправок «Русская сталь», как и СОЖТ, отмечает возможность дискриминации грузоотправителей относительно образующейся приоритетной касты: «Предлагаемая предоплатность развития инфраструктуры общего пользования не только накладывает на инвесторов обязательства по предъявлению грузов, но и, по сути, обязывает их оплатить заранее инвестпроекты ОАО РЖД по расширению пропускной способности».

С близкими доводами обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину и Ассоциация морских торговых портов (АСОП) (копия письма от 24 февраля есть у “Ъ”). Там отмечают, что, по расчетам ИПЕМ, принятие инициативы грозит государству потерей вложений в объеме 376 млрд руб. до 2030 года (см. “Ъ” от 17и февраля). АСОП предлагает отложить срок вступления обсуждаемого законопроекта до 2025 года включительно и не вводить новые требования для уже строящихся и реконструируемых проектов.

По данным “Ъ”, письмо с похожими жалобами господину Хуснуллину готовилась направить и Российская ассоциация производителей удобрений. В Минтрансе, аппаратах Марата Хуснуллина и Андрея Белоусова от комментариев воздержались.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что интересы ОАО РЖД по-прежнему определяют содержание законотворческих инициатив Минтранса и закон об инвестициях в порты — «яркий тому пример». Правительство неоднократно отказывало монополии и Минтрансу в продаже приоритетных прав на железных дорогах, подчеркивает он. Однако, добавляет собеседник “Ъ”, «ротации в правительстве и транспортном министерстве вновь подогрели авантюризм» и попытки внести принципиальные изменения теперь предпринимаются уже через закон об инвестициях в порты, а не через устав железнодорожного транспорта, как раньше.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет поправки «сырыми» и говорит, что вводимые нормы требуют коренной переработки ряда действующих законов, причем по некоторым это вообще не выглядит возможным. Крайне опасным выглядит разный подход к инвестициям, сделанным до и после принятия инициативы, добавляет эксперт. Оптимальное решение — доработать законопроект, полагает он, опасаясь, что в противном случае у отрасли возникнут проблемы, не сопоставимые по масштабу с теми, что стояли перед ней до принятия документа.

Анастасия Веденеева