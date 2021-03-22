В Мурманской области сошла лавина

В Мурманской области в районе Оленегорска сошла лавина, на месте схода могла находиться туристическая группа из 15 человек, сообщил глава Оленегорска Олег Самарский. По предварительным данным, под лавину попала девочка-подросток.

«В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели»,— приводит слова Олега Самарского ТАСС.

Как сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Мурманской области, в районе схода лавины могут быть несовершеннолетние. «Поступила информация, что в районе ст. Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате происшедшего имеются пострадавшие. На место выдвинулись следователь и криминалисты СКР. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние»,— говорится в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что под лавину попала девочка. «Поступила информация о сходе снежной лавины неподалеку от Имандры, под нее попала девочка 2008 года рождения из Санкт-Петербурга»,— сказал собеседник агентства. По его словам, девочка входила в состав детской туристической группы.

Источник «РИА Новости» сообщил, что под снежной массой находится один человек. По данным агентства, в туристической группе, попавшей под лавину, находятся 16 человек.