Ковид тревоги нашей

Год назад в Удмуртии ввели режим повышенной готовности в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции. Первыми ограничениями стали запрет на проведение массовых мероприятий с более чем 500 участников, отмена командировок и начало проверок температуры у пассажиров поездов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов 18 марта 2020 года подписал распоряжение «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики». Это был первый документ в регионе, вводивший ограничения из-за болезни, случаев которой на тот момент в республике не зафиксировали. Впоследствии в течение года это распоряжение пережило больше 30 редакций, в которых сначала появлялись новые ограничения, затем они постепенно снимались. На данный момент в Удмуртии по-прежнему действует режим повышенной готовности.

Согласно первоначальному документу в республике с 19 марта 2020 года запрещалось проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 500 человек.

Власти Ижевска решили отменить запланированные муниципалитетом мероприятия на 100 и более участников до середины апреля. Кроме того, в Удмуртии решили перенести запланированные ранее крупные культурные, спортивные публичные мероприятия на более поздний срок. Так, на неопределенный срок перенесли торжественное собрание, посвященное 25-летию Госсовета Удмуртии. Оно должно было состояться 24 марта, но так и не было проведено. Отменили международный лыжный марафон им Г. А. Кулаковой, который должен был пройти 21 марта. Программу фестиваля «На родине П.И. Чайковского», который должен был состояться с 20 марта по 7 мая, изменили. Некоторые концерты перенесли на 2021 год. С 19 марта райсуды Удмуртии приостановили проведение судебных заседаний, личный прием граждан и ознакомление с материалами дел.

Проведение богослужений тогда еще не ограничивалось. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин в тот день сказал: «Никогда храмы не закрывались, и я думаю, что наш народ верующий не испугается и этого коронавируса и будет ходить в храм и молитвою мы его победим».

Также власти запретили командировки госслужащих, если нет острой необходимости, совещания поручили проводить посредством видеоконференцсвязи. В аэропорту и на вокзалах, в поездах дальнего следования введены дополнительные санитарные меры, проводится бесконтактное измерение температуры пассажиров. Общественный транспорт обрабатывается средствами дезинфекции. В школах, детских садах, вузах введены дополнительные меры по дезинфекции помещений. Некоторые вузы перешли на дистанционное обучение.

Директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин рассказал, что перед началом действия ограничений по мероприятиям они успели провести аншлаговый концерт актера Даниила Спиваковского и музыканта Евгения Борца.

«Это был уникальный концерт, который стал последним перед длительным локдауном. Тогда мы думали, что это ненадолго, однако возобновить концертную деятельность нам разрешили только в ноябре. Мы научились больше ценить время, когда можем встречаться с нашими зрителями. Чем дольше период запрета продолжался, тем больше было ощущение, что отдаляемся от зрителя. То время вспоминаем как страшный сон»,— отметил господин Фомин.

По его словам, филармонии пришлось отменить или перенести все запланированные концерты, в усеченном формате прошел традиционный фестиваль «На родине Чайковского», который тогда был приурочен к 180-летию композитора, родившегося в Удмуртии. В рамках фестиваля успели провести мероприятия для детей в начале марта.

Председатель правления ассоциации «Деловая Удмуртия», руководитель Центра высоких технологий Олег Вылегжанин вспоминает, что сразу после появления распоряжения главы Удмуртии были отменены запланированные командировки и мероприятия. Во многих компаниях начали устанавливать емкости с антисептиком. «Тогда для меня было важным не допустить панику в коллективе, потому что страх перед неизведанным, новой болезнью был очень серьезным, и подобные меры, вроде обработки дверей в офисе антисептиком, переход на удаленку, позволили в какой-то степени успокоить людей, что никто не хочет подвергать их лишнему риску. Им важно было почувствовать безопасность, в том числе в том, что они не потеряют заработок. Тогда не было времени на оценку, правильно я все делаю или нет»,— отмечает господин Вылегжанин.

В нынешней ситуации, когда большинство ограничений, введенных из-за коронавируса, уже снято, он наблюдает дихотомию.

«Одновременно вирус существует, появляются новые случаи, верим, что он убивает. Но стремление к более к комфортной жизни порой побеждает, и каких-то особых мер люди перестают придерживаться. Каждый принимает решение индивидуально, и даже от властей нет какого-то посыла или строгих требований»,— говорит эксперт.

Бизнесу в этих условиях сложнее просчитывать инвестиционные планы на средние и дальние перспективы, все это сказывается на росте цен, т.е. предприниматели хотят получить прибыль сейчас, а не потом.

Режим повышенной готовности предполагал мобилизацию системы здравоохранения, однако, по мнению профессора, доктора медицинских наук, депутата госсовета Удмуртии Фарида Юнусова, оперативной и слаженной работы не получилось, но здесь скорее вина федерального минздрава, а не регионального. «Республика выполняет инструкции, спускаемые сверху, самодеятельности здесь не могло быть. Не было системности в работе, ошибкой было решение о приостановке плановой медицинской помощи, что повлияло на своевременность выявления у людей других болезней и их лечение. Плохо сказался на многих гражданах с хроническими заболеваниями режим самоизоляции. Перепрофилирование коек было нужным, но формат и варианты были не совсем адекватными. Ограничения были чрезмерны, но это опять же решение не региона, а федеральных властей»,— говорит эксперт.

Также, по его словам, к тому моменту первичное звено в системе здравоохранения находилось в удручающем состоянии по всей стране, и в кризисной ситуации решать проблемы, накопившиеся за годы, было крайне сложно, в том числе в Удмуртии.

По данным на 19 марта 2021 года в Удмуртии зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев заражения COVID-19, 26 человек вылечились, 368 скончались. За последние сутки зафиксировали 85 новых случаев, 75 человек выздоровели.

Михаил Красильников