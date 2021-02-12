Житель Краснодара предстанет перед судом за продажу наркотиков в скорлупе от грецких орехов

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый через секретные чаты в мессенджерах установил контакт с наркодилерами, которые поставили ему около 100 граммов синтетических наркотиков, замаскированных в скорлупу от грецких орехов.

Закладчика удалось задержать, наркотики был изъяты. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору с использованием электронных или информационно – телекоммуникационных сетей в крупном размере). На время следствия фигурант дела был заключен под стражу.

В настоящее время материалы дела вместе с обвинительным заключением передали в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб.

Алексей Белянин