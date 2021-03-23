Игра в ассоциации

С ожидаемой сменой сезона стоит задуматься и о смене теплых зимних ароматов на более легкие. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых ярких запусках этой весны.

Предсказуемость весенних ароматов этой весной не случилась. Вместо сплошь ожидаемых цветочных нот в женских ароматах и свежих, акватических — в мужских косметические марки (как крупные, так и нишевые) решили сыграть на разнообразии и выпустили совершенно разные по звучанию новинки. Роман Романенко, парфюмерный эксперт «Рив Гош», говорит о сразу нескольких трендах. «Я могу выделить следующие тенденции в новых ароматах: умная гурманика, неприторно сладкие ароматы, весенние нежные цветочные ноты и свежая ароматика, разнообразные "возвраты и интерпретации" — акватические аккорды, отчасти фруктовые (дынные, апельсиновые) и овощные темы»,— рассказывает он.

Наш выбор аромата обуславливается как чисто индивидуальными предпочтениями, так и ответом на возникающие ассоциации.

Ароматы — это всегда про впечатления, которые можно создавать и менять под настроение буквально каждый день. Во время запуска своего аромата KKW & Kris Крис и Ким Кардашьян делились личным опытом: мама вспоминала свой первый аромат Charlie от Revlon, а дочь рассказывала про аромат шоколадных брауни, который неизменно напоминал ей о маме, которая их часто пекла, запах детства. И таких историй много — вспомните важные события в вашей жизни, и наверняка найдется аромат, который будет эти воспоминания передавать. С чем и как будет ассоциироваться эта весна — выбор за вами.