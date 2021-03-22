Цех в Армавире выпускал до 200 пачек контрафактных сигарет в минуту

Фото: Южное таможенное управление

Силовики обнаружили в Армавире нелегальный цех по производству контрафактных сигарет. Этому предшествовало задержание 9 марта 2021 года в Ростове-на-Дону сотрудниками Южной оперативной таможни автомобиля «Газель», где обнаружили 265 коробок сигарет Marlboro (132,5 тыс. пачек) без акцизных марок и не снабженных DataMatrix кодами системы маркировки.

Как сообщили в Южном таможенном управлении, в тот же день таможенники совместно с сотрудниками ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России, Управления «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ по Краснодарскому краю раскрыли местонахождение нелегального цеха по производству сигарет в Армавире. На подпольном предприятии работали две технологические линии китайского производства: на одной изготавливались сигареты (до 5 тыс. шт. в минуту), на другой - происходила их фасовка и упаковка в пачки (до 200 шт. в минуту).

В цеху силовики обнаружили контрафактные сигареты марок: Marlboro, ВT, ТU-134, Stewardess, «Космос», «Стюардесса», «Столичные» и «Pодопи» общим количеством 230 тыс. пачек, а также более 10 тонн табачного сырья, 428 тыс. упаковок для сигарет, 55 ящиков с фильтрами для сигарет, восемь коробок с лентами с логотипом Philip Morris, акцизные марки РФ с признаками поддельности и пачки сигарет, снабженные данными марками.

Уточняется, что ранее табачная продукция, идентичная производимой на указанном производстве, перемещалась в Москву, где была задержана сотрудниками ГУБК ФТС России.

Кроме того, сигареты из подпольного цеха распространялись на территории Краснодарского края. Так, в феврале 2021 года 450 тыс. пачек сигарет, подготовленных для продажи, были изъяты сотрудниками регионального УФСБ на одном из складов в Армавире.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре минувшего года Павловский районный суд вынес приговор участникам преступной группы, организовавшей подпольный алкогольный бизнес. На складе изъяли более 45 тыс. бутылок поддельного алкоголя.

Дмитрий Михеенко