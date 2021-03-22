В январе 2021 года число умерших на Кубани превысило число родившихся в два раза

В Краснодарском крае в январе текущего года число умерших превысило число родившихся в два раза. Так, в первом месяце 2021 года родилось 4881 младенцев (меньше, чем в январе 2020 года на 233 ребенка), а умерло 9663 человека (больше, чем в январе 2020 года на 3059 человек), сообщает Краснодарстат.

Естественная убыль на Кубани по итогам первого месяца текущего года составила 4782 человека (в январе 2020 года – 1490). Число браков увеличилось на 311 (2067 браков), разводов уменьшилось на 213 (2021 развод).

За январь 2021 года внутрирегиональная миграция на Кубани увеличилась по сравнению с январем 2020-го на 2,7% или на 79 человек. Миграционный прирост населения края по сравнению с январем 2020-го вырос на 1432 человека, или в 2,2 раза. Это произошло за счет увеличения числа прибывших из-за пределов Краснодарского края на 1119 человек, или на 15,4%.

В январе 2021 года положительное сальдо миграции наблюдалось со всеми странами СНГ, кроме Киргизии. C зарубежными странами наблюдался отток населения в Сербию. Среди стран СНГ 33,4% миграционного прироста приходилось на Украину; 28% – на Казахстан; 9,7% – на Узбекистан и 9,6% – на Таджикистан.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по итогам 2020 года Кубань вошла в тройку лидеров по темпам рождаемости. Первое и второе места заняли Москва и Московская область. За 12 месяцев в крае родились 59 284 детей, включая 767 двоен и пять троен.

Дмитрий Михеенко