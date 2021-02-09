Кубань вошла в тройку лидеров по рождаемости в 2020 году

По итогам 2020 году Кубань вновь вошла в тройку лидеров по темпам рождаемости, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Первое и второе места заняли Москва и Московская область.

За 12 месяцев в крае родились 59 284 детей, включая 767 двоен и пять троен.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в 2019 году население Краснодарского края выросло на 29,6 тыс. человек. За пять лет в Краснодарском крае численность населения увеличилась на 244 тыс. человек. Показатель младенческой смертности снизился на 37,5% и впервые с 2014 года достиг рекордно низкого уровня.

Наталья Решетняк