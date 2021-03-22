Родители разгромивших набережную в Рыбинске вандалов заплатят 745 тысяч рублей

Бюджет города Рыбинска Ярославской области пополнится на 745 тыс. руб. за счет средств родителей, чьи дети в 2018 году разгромили смотровые площадки на Волжской набережной города, сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее решение суд вынес сегодня, 22 февраля.

В пресс-службе пояснили, что в августе 2018 года двое подростков разгромили смотровые площадки в створе улиц Кирова и Луначарского. В результате акта вандализма, пострадало облицовочное покрытие. По данному факту вандализма были заведены уголовное и гражданское дела. Личности подростков были установлены по камерам видеонаблюдения. На ремонтные работы и приобретение плитки из карельского гранита городской бюджет выделил около 1 млн руб.

По информации пресс-службы, департамент имущественных и земельных отношений городской администрации подал иск о взыскании расходов на ремонт с родителей вандалов. Суд назначил сумму ущерба в размере 372 тыс. руб. с каждой из семей. Семьи подростков с решением суда не согласились и подали апелляцию на снижение суммы.

Директор департамента Наталия Поткина уточнила, что в суде апелляционную жалобу о снижении суммы ущерба оставили без удовлетворения.

«Возместить ущерб предстоит в полном объеме – более 372 тысяч с каждой стороны. Исполнительные листы департамент имущественных и земельных отношений направил судебным приставам»,— рассказала госпожа Поткина.

Дарья Сабаева