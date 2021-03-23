Импорту поставят насос

«РАТМ Холдинг» (Новосибирск) начал разрабатывать документацию для проекта индустриального парка, который планируется создать в Катайске (Курганская область) на базе градообразующего предприятия — Катайский насосный завод. Инвестор рассчитывает, что резидентами станут предприятия, заинтересованные в кооперации с КНЗ. В холдинге отмечают, что таким образом возможно создание на этой площадке импортозамещающего кластера. Эксперты считают, что группа и резиденты кластера могут столкнуться с рядом сложностей, в частности, с ограниченным спросом.



ООО «Индустриальный парк “Катайск”» (актив новосибирского «РАТМ Холдинга») начало разработку проектно-сметной документации для создания промышленного парка «РИД Катайск» в Катайске. Как сообщают в холдинге со ссылкой на первого заместителя генерального директора ООО «РИД групп» (актив, под управлением которого находится ООО «Индустриальный парк “Катайск”») Егора Казанцева, на территории промпарка, появление которого ожидается на базе насосного завода, планируют возвести два производственных здания площадью 13 тыс. кв. м каждый, реконструировать административно-бытовой и складской корпуса (3,5 кв. м и 10 кв. м соответственно).

В компании отмечают, что все объекты предназначены для размещения резидентов. Также специалисты подготовят документацию для благоустройства территории, прокладки инженерных сетей, покупки технологического оборудования для предоставления в коллективное пользование размещаемым предприятиям, которые смогли бы с его помощью начать пробный или мелкосерийный выпуск продукции.

«После того как проектно-сметная документация пройдет госэкспертизу в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, мы совместно с правительством Курганской области планируем подготовить заявку в Министерство экономического развития РФ на получение бюджетной субсидии для организации промпарка. Надеемся, ее одобрят. Решение, скорее всего, примут в третьем квартале текущего года»,— прокомментировал Егор Казанцев.

В прошлом году правительство России включило создание индустриального парка «РИД Катайск» в программу социально-экономического развития Курганской области на 2020–2024 годы. Суммарный объем инвестиций в инфраструктуру площадки оценивается в 630 млн руб. По условиям нацпроекта, не менее 20% от этой суммы должна вложить управляющая компания промпарка, уточняют в «РАТМ Холдинге».

По словам господина Казанцева, сдача объектов будет поэтапной. Он добавил, что ООО «Индустриальный парк “Катайск”» уже ведет переговоры с потенциальными резидентами, первые из которых смогут приступить к работе к 2022 году. «Прежде всего, речь идет о компаниях, которые заинтересованы в кооперации с градообразующим предприятием — Катайским насосным заводом (также принадлежит группе.— “Ъ-Южный Урал”). Например, выпускающих двигатели, комплектующие и автоматику для насосов. Таким образом, мы обеспечим предпосылки к формированию кластера по производству насосных агрегатов для различных отраслей промышленности в рамках импортозамещения»,— отмечает представитель холдинга.

Как ранее сообщал “Ъ-Южный Урал”, соглашение, предусматривающее создание индустриального парка типа brownfield (на базе существующей промышленной площадки) ЗАО «Катайский насосный завод», подписало с АО «Корпорация развития Зауралья» летом 2018 года в рамках VIII Шадринского инвестиционного форума.

В 2019 году правительство закрепило за Катайском статус третьей в Курганской области (после Варгашей и Далматово) территории опережающего социально-экономического развития. Цель создания ТОСЭР — повысить инвестиционную привлекательность города и снизить его зависимость от градообразующего предприятия — Катайского насосного завода. Особый правовой режим в Катайске установлен для 15 видов экономической деятельности: предприятия на протяжении льготного периода (от пяти до десяти лет) освобождаются от уплаты налога на прибыль в федеральной части, а в региональной он снижается более чем втрое.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, парк и насосный кластер получат хорошие перспективы лишь в том случае, если Катайский насосный завод и «РАТМ Холдинг» достигнут твердых договоренностей с потенциальными резидентами. «Пока же речь идет о переговорах, и далеко не факт, что они принесут желаемый результат. К тому же акцент делается на тех, кто может быть заинтересован в сотрудничестве именно с Катайским насосным заводом, а их не может быть очень много: ведь вряд ли выпуск насосов на нем превышает 20 тыс. штук в год. Значит и спрос на комплектующие для него будет относительно скромным, не позволяя быстро окупить капитальные вложения в создание новых мощностей. Единственное здесь преимущество — расходы на их доставку до Катайского насосного завода, на площадке которого предполагается сформировать кластер, будут просто копеечные. Поэтому, скорей всего, в число резидентов придется принимать всех желающих, а не только тех, кого хочется. Да и их может оказаться от силы десяток — экономика России оправляется от кризиса медленно, Курганская же область считается не сильно привлекательным для инвестиций регионом. Здесь высокие тарифы на энергоресурсы и низкая транспортная доступность. Рисковать деньгами захочет далеко не каждый»,— считает эксперт.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов полагает, что у проекта неплохие перспективы. «Катайск удачно расположен на полпути из Кургана в Екатеринбург, и с обоими городами связан не только автомобильными, но и железными дорогами. Это открывает возможности для сбыта продукции как в европейскую часть России, так и в Сибирь и, возможно, в перспективе в Европу, на Ближний Восток или на дальневосточные рынки. Сумма ожидаемых инвестиций составит порядка 25 тыс. руб. на кв. м производственных зданий. Это хороший уровень для современного промышленного парка. Что касается перспектив в масштабах страны, то сам завод, судя по объему выручки, уже сейчас занимает порядка 10% внутреннего производства. Другое дело, что в сегменте насосного оборудования пока сильно доминирует импорт. Доля российского производства составляет единицы процентов, поэтому новый кластер в Катайске по факту будет участвовать в создании отечественной насосной индустрии почти с нулевого уровня. Впрочем, момент для этого выбран вполне подходящий. После девальвации рубля в 2020 году и роста юаня на внешних рынках привлекательность импортных насосов из Китая снизилась, и российские аппараты вполне могут потеснить иностранные марки»,— считает господин Емельянов.

Артур Якушко, Юлия Гарипова