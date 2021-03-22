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Депутат Гаврил Парахин

Фото: yakutia.ldpr.ru

ЛДПР определилась с мандатом ушедшего в Центризбирком депутата Госдумы

Мандат депутата Госдумы от ЛДПР Александра Курдюмова, который перейдет на работу в Центризбирком, «с высокой долей вероятности» получит депутат госсобрания Якутии Гаврил Парахин, сообщил “Ъ” источник, близкий к руководству партии. Господин Парахин руководит фракцией ЛДПР в Госсовете Якутии. Выбор его кандидатуры связан с тем, что проблемы Дальнего Востока — это одна из приоритетных тем партии, пояснил собеседник “Ъ”.

Депутат Курдюмов стал одним из пяти кандидатов, выдвинутых от Госдумы для работы в ЦИКе нового созыва. Его предложила фракция ЛДПР. На думских выборах 2016 года Александр Курдюмов входил в общефедеральную часть партсписка либерал-демократов.

В феврале газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что мандат господина Курдюмова может быть передан губернатору Владимирской области, члену ЛДПР Владимиру Сипягину.

Мария Макутина


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